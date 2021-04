Merkel | ' Daremo più diritti solo ai vaccinati | test negativo non basta' E su Sputnik rompe con l' Ue

(Di martedì 27 aprile 2021) Una doppia rottura con la sua ex ministra della Difesa, l'attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: prima sul cosiddetto certificato verde, poi sul vaccino russo. Può ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merkel Daremo

EuropaToday

'Questo non significa che tutti potranno essere vaccinati immediatamente - ha detto- ma tutti potranno fare richiesta di un appuntamento e poi verranno vaccinati a seconda delle disponibilità'...Sarà lui a correre al posto dialle elezioni del 26 settembre, caricandosi dell'eredità ma ... Certamente ci saranno ancora discussioni, ma noi in Bavierail nostro contributo a un ...Sono 20.263.020 le dosi di vaccino distribuite finora in Italia. È quanto emerge dal report vaccini sul sito del Governo. Sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate. Nello ...La vaccinazione dei gruppi prioritari dovrebbe essere completata entro maggio. Merkel: 'Tutti potranno fare richiesta di un appuntamento e poi ...