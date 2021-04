Incidente stradale nel Casertano, muore ex finanziere di 61 anni (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 61enne, sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione, è morto in seguito ad un Incidente stradale avvenuto a Roccaromana, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo era alla guida della sua Smart quando avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi contro la parete rocciosa a margine della carreggiata; l’ex finanziere, residente ad Aversa, è morto sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 61enne, sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione, è morto in seguito ad unavvenuto a Roccaromana, nel. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo era alla guida della sua Smart quando avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi contro la parete rocciosa a margine della carreggiata; l’ex, residente ad Aversa, è morto sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

