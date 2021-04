Il Napoli non ha più l’ossessione della costruzione dal basso E il silenzio funziona

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 aprile 2021) FALLI DA DIETRO – 33a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 La classifica avvampa sopra e sotto. Non per lo scudetto. I Suninter ormai possono decidere quando festeggiare. L’unico ostacolo è Handa. Dopo l’ennesima cappellata, capannello dei difensori nerazzurri con Bastoni che percùla a gesti e a parole lo sloveno. “Ma come cacchio le metti quelle mani?” Sarebbe gol se non fosse che Abisso e Var vedano un fallo di Faraoni e annullino un pareggio regolarissimo. Basta Matteo Darmian. Ancora lui, come contro il Cagliari, il giocatore disprezzato da tutti che diventa l’uomo chiave per lo scudetto. La classifica avvampa per l’Oro d’Europa. Dopo aver sopito – per ora – gli echi scissionisti. Si complica per la Juve. Che lascia al Franchi due punti preziosi. Anzi, a pensarci, per come ha giocato, in fondo ne ruba uno. Il Toy Boy è da un mese in pausa caffè. E dà l’impressione di aver ormai mollato ...