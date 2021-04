Climate change, un grado in più pesa su fatturato (-5,4%) e redditività (-3,4%) (Di martedì 27 aprile 2021) Lo ha calcolato il Politecnico di Milano incrociando i dati metereologici, tra il 2009 e il 2018 ,e quelli economici di 1 milione e 154mila aziende italiane Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 aprile 2021) Lo ha calcolato il Politecnico di Milano incrociando i dati metereologici, tra il 2009 e il 2018 ,e quelli economici di 1 milione e 154mila aziende italiane

Advertising

MrPigna91 : Climate change, un grado in più pesa su fatturato (-5,4%) e redditività (-3,4%) - Il Sole 24 ORE @sole24ore - mbellini3 : Quanto costa, in termini economici il #climatechange? Come misurare e stimare l’impatto di eventi meteorologici est… - fisco24_info : Climate change, un grado in più pesa su fatturato (-5,4%) e redditività (-3,4%): Lo ha calcolato il Politecnico di… - jacopogiliberto : RT @vdangerio: Climate change, un grado in più pesa su fatturato (-5,4%) e redditività (-3,4%) @sole24ore - GabrieleMeoni : RT @vdangerio: Climate change, un grado in più pesa su fatturato (-5,4%) e redditività (-3,4%) @sole24ore -