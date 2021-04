Scusarsi è un atto di leadership e poi conviene

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Come risultato dell’ascolto tuo in particolare e di tutta la comunità calcistica in generale, ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo”. Un cinguettio che passerà alla storia. È quello rilanciato dall’account Twitter dell’Arsenal lo scorso 20 aprile, a poche ore dall’indiscrezione, accompagnata dalle polemiche di ogni tipo, di un campionato dei migliori con l’idea della Superlega. Così ai fan connessi – oltre 17 milioni soltanto sulla piattaforma di microblogging – arrivano le scuse di uno dei club inglesi, che ha deciso di smarcarsi rispetto a questa operazione. Un cambio di passo epocale rispetto alla comunicazione tecnica o muscolare del passato. Ma tant’è. Il mondo è proprio cambiato eoggi più che in passato, anche oltre le buone intenzioni. Ma ci arriveremo nel corso del ...

Advertising

elisaTTcursed : @marcodimaio Nn sapevo che scusarsi fosse un atto sovrannaturale! Mi adeguo e mi inchinerò con chiunque lo farà! - AnnaxLGxTS : RT @roberto_rigoni: Molti pensano che dire ho sbagliato e scusarsi sia un atto di debolezza; quella, invece, è la vera forza, la vera grand… - visionaria_io : @stavodivalenza @Ettore_Rosato Evidentemente sì, se considera un atto strano fermarsi e scusarsi. - roberto_rigoni : RT @roberto_rigoni: Molti pensano che dire ho sbagliato e scusarsi sia un atto di debolezza; quella, invece, è la vera forza, la vera grand… - AntetomasoC : @mariandola Sinceramente, non credo. E comunque ha compiuto un atto gravissimo. Tra quelli con cui deve scusarsi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scusarsi atto

Il Fatto Quotidiano

L'legislativo di riconoscimento contribuisce non solo alla commemorazione e alla conservazione ... e lo stato successore degli Ottomani, la Turchia, non aveva nulla di cui. Ma nonostante ...Ci dica anche, dopo il rapporto americano, se è ancora convinto che in Arabia Saudita sia in... Gianluca Ferrara - dovrebbe vergognarsi epubblicamente. Il suo amico principe saudita ...”In malafede prima che in Malafoglia, il partito del sindaco ha affidato al suo portavoce l’atto, l’ennesimo, di distrazione: l’assenza del Comune ...Radiato nel 2002, si spacciava per specializzato di medicina generale e con questa scusa avvicinava le vittime. Inchiesta nata dopo le denunce dei genitori di tre ragazze di 17 e 18 anni ...