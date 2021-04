Milva è morta per il Covid? | La figlia dice la verità

(Di lunedì 26 aprile 2021)è stata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Si è spenta pochi giorni fa dopo una lunga malattia. Sulla sua scomparsa sono circolate diverse voci, ci ha pensato laa fare chiarezza.– political24ha tenuto la scena musicale molto a lungo, diventando una delle voci più rappresentative della nostra tradizione canora, stimata in Italia e all’estero. Non è stata solo una grandissima cantante da 80 milioni di dischi venduti e dalle innumerevoli partecipazioni a Sanremo. Maria Ilva Biolcati ha avuto anche una prestigiosa carriera teatrale grazie a Giorgio Strehler, di lei attrice ricordiamo la famosissima interpretazione in L’opera da 3 soldi, che le portò consensi internazionali. Ha lavorato insieme a tanti giganti della musica come Celentano, Franco Battiato e tanti altri, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milva morta

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) "vaccinata, oggi stecchita!"/ No vax choc sui social: "Ti ha fatto bene, vero?" 'NON ÈPER COVID'/ LA FIGLIA MARTINA CORGNATI 'NON AVEVA ...'Ora che seiti vaccineresti ancora?', 'Se l'è cercato', 'Ha fatto l'effetto desiderato??'. Il delirio no vax non risparmia neppure il dolore, quello per la morte della cantante. A poche ore dalla ...Venerdì 23 aprile a Milano è morta Milva, aveva 81 anni, . La cantante e attrice, interprete indimenticata di canzoni di Bertolt Brecht, di Enzo Jannacci, di Franco Battiato e di diversi grandi autori ...A Storie Italiane Eleonora Daniele in lacrime e con la voce strozzata per l'artista scomparsa da poco: "Mi sono commossa a rivederlo" ...