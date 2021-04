Letta attacca Salvini | ' Sta facendo una campagna che va oltre la discussione'

Advertising

globalistIT : - GuisaTania : @StefanoPutinati la butta in cacciara attacca Salvini sul suo tema forte: immigrazione Salvini risponde andando i… - LaRossB : RT @Gianmar26145917: #Letta attacca #Salvini sul #coprifuoco: 'Fa una raccolta firme contro una decisione dell'esecutivo di cui fa parte...… - AnnaP1953 : RT @Gianmar26145917: #Letta attacca #Salvini sul #coprifuoco: 'Fa una raccolta firme contro una decisione dell'esecutivo di cui fa parte...… - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Governo. Letta-Salvini. Quale è il gioco di Letta, che attacca sempre Salvini? Semplice: creare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta attacca

La Stampa

: "Non perde occasione di parlare della Sardegna e di cose che non conosce" Di: Giammaria Lavena "Abbiamo 119 contagi ogni 100mila abitanti, un dato al di sotto della media del Paese. ...Ora l'Enrico, 'tutti conoscono il rapporto di amicizia e fiducia che ho verso Enrico: lo chiamai a Palazzo Chigi come sottosegretario che era un ragazzo. Ebbene, il ragazzo è cresciuto. In ...“Da parte stare? Dalla parte di chi soffia sul fuoco o dalla parte di chi prova a spegnere l’incendio?”. Così l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, attacca il leader della Lega, Matteo Salvin ...Giuseppe Conte senza più spunti attacca Salvini ma il suo post su Facebook sembra la copia di quanto già detto da Enrico Letta ...