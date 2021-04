Infortunio Nestorovski: operazione perfettamente riuscita. Il comunicato (Di lunedì 26 aprile 2021) Nestorovski si è sottoposto oggi ad un intervento al ginocchio a Villa Stuart: il comunicato dell’Udinese Ilija Nestorovski si è sottoposto oggi ad un intervento ai legamenti del crociato sinistro a Villa Stuart. La nota dell’Udinese. «Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Ilija Nestorovski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)si è sottoposto oggi ad un intervento al ginocchio a Villa Stuart: ildell’Udinese Ilijasi è sottoposto oggi ad un intervento ai legamenti del crociato sinistro a Villa Stuart. La nota dell’Udinese. «Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Ilijaè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

