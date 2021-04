Covid, riaprono locali del lungomare Napoli: lacrime e Sos per il 1° maggio (Di lunedì 26 aprile 2021) C’e’ chi riaprendo non e’ riuscito a trattenere le lacrime e chi non vedeva l’ora di riabbracciare (virtualmente, va da se’) i propri clienti. C’e’ voglia di ripartire tra i ristoratori del lungomare di Napoli, tutti aperti da stamattina dopo due mesi e mezzo di solo asporto. Per molti – quelli all’aperto sono circa il 30% dei locali di Napoli e provincia – si tratta di una sorta di liberazione e di ritorno alla normalita’ con una buona fetta di prenotazioni gia’ per oggi. Non manca tuttavia un tema di preoccupazione in vista del weekend del Primo maggio, quando con i locali al chiuso inaccessibili la clientela si riversera’ su quelli all’aperto. E nessuno – e’ il messaggio che parte da Napoli – intende pagarne le conseguenze col rischio di nuove ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) C’e’ chi riaprendo non e’ riuscito a trattenere lee chi non vedeva l’ora di riabbracciare (virtualmente, va da se’) i propri clienti. C’e’ voglia di ripartire tra i ristoratori deldi, tutti aperti da stamattina dopo due mesi e mezzo di solo asporto. Per molti – quelli all’aperto sono circa il 30% deidie provincia – si tratta di una sorta di liberazione e di ritorno alla normalita’ con una buona fetta di prenotazioni gia’ per oggi. Non manca tuttavia un tema di preoccupazione in vista del weekend del Primo, quando con ial chiuso inaccessibili la clientela si riversera’ su quelli all’aperto. E nessuno – e’ il messaggio che parte da– intende pagarne le conseguenze col rischio di nuove ...

