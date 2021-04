Bella Thorne: carriera, vita privata e curiosità sulla fidanzata di Benjamin Mascolo (Di lunedì 26 aprile 2021) Bella Thorne è un’attrice e cantante statunitense divenuta famosa con la serie TV di Disney Channel, A tutto ritmo, dove ha recitato al fianco di Zendaya. Tra i suoi nuovi progetti c’è anche il film Time Is Up al quale lavorerà insieme al fidanzato Benjamin Mascolo, celebre cantante italiano. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera cinematografica e televisiva. Bella Thorne: biografia e carriera L’attrice è nata l’8 ottobre 1997 a Pembroke Pines, in Florida, e ha quindi 23 anni. E’ alta un metro e 74 centrimetri e pesa circa 53 kg. Ha due sorelle, Dani e Kaili e un fratello di nome Remy. Suo padre, scomparso precocemente a causa di un incidente, era di origini cubane e italiane, mentre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021)è un’attrice e cantante statunitense divenuta famosa con la serie TV di Disney Channel, A tutto ritmo, dove ha recitato al fianco di Zendaya. Tra i suoi nuovi progetti c’è anche il film Time Is Up al quale lavorerà insieme al fidanzato, celebre cantante italiano. Scopriamo di piùsuasuacinematografica e televisiva.: biografia eL’attrice è nata l’8 ottobre 1997 a Pembroke Pines, in Florida, e ha quindi 23 anni. E’ alta un metro e 74 centrimetri e pesa circa 53 kg. Ha due sorelle, Dani e Kaili e un fratello di nome Remy. Suo padre, scomparso precocemente a causa di un incidente, era di origini cubane e italiane, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Bella Thorne Benji Mascolo e Bella Thorne fidanzati/ Festa ufficiale e adesso le nozze in Italia? A distanza di oltre un mese dall'annuncio ufficiale e dalle foto social, Benji Mascolo e Bella Thorne si sono fidanzati ufficialmente anche con una bella festa in cui, in abiti da sogno mostrati (con tag) sui social, hanno dato il via al loro viaggio verso le nozze. Non è la prima volta ...

Bella Thorne e Benji Mascolo, è festa per il fidanzamento La festa è arrivata in ritardo, un mese oltre l'annuncio di fidanzamento. Benji Mascolo e Bella Thorne , che nel primo giorno di primavera hanno reso nota l'intenzione di sposarsi, con una doppia cerimonia da celebrarsi tra Italia e Stati Uniti, hanno voluto festeggiare con gli amici il ...

Benji Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente fidanzati: “Sei incredibilmente bella” Gossip Fanpage Bella Thorne: carriera, vita privata e curiosità sulla fidanzata di Benjamin Mascolo Bella Thorne, che ha raggiunto la notorietà grazie alla serie tv Disney "A tutto ritmo", è ufficialmente fidanzata con il cantante modenese Benjamin Mascolo ...

Dal fidanzamento di Bella Thorne al primo mese di Vittoria: le news di gossip del weekend! Mentre i Ferragnez festeggiano il primo mese dalla nascita della piccola Vittoria, Bella Thorne e Benji hanno celebrato il loro fidanzamento.

