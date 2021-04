Fiorentina, Ribery: «Superlega? Situazione brutta, non mi piace» (Di domenica 25 aprile 2021) Franck Ribery parla prima della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del numero 7 della Fiorentina Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Juventus. JUVE – «Sicuramente siamo in una Situazione difficile. Tutte le partite abbiamo bisogno di punti per salvarci, è importante per noi. Oggi è una partita contro una squadra forte, come ho detto alla squadra giochiamo tranquilli, sereni e facciamo la nostra partita». SUPER LEAGUE – «Super League? Penso che sia una Situazione brutta, non mi piace. Da bambino avevo un sogno come tutti guardando le partite di Champions e ho avuto la fortuna di vincerla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Franckparla prima della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del numero 7 dellaFranckha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Juventus. JUVE – «Sicuramente siamo in unadifficile. Tutte le partite abbiamo bisogno di punti per salvarci, è importante per noi. Oggi è una partita contro una squadra forte, come ho detto alla squadra giochiamo tranquilli, sereni e facciamo la nostra partita». SUPER LEAGUE – «Super League? Penso che sia una, non mi. Da bambino avevo un sogno come tutti guardando le partite di Champions e ho avuto la fortuna di vincerla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

