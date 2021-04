E.R. – Medici in prima linea, come Quentin Tarantino evitò interferenze da parte del network (Di domenica 25 aprile 2021) Quentin Tarantino, regista del penultimo episodio della prima annata di E.R. - Medici in prima linea, ebbe un piano per evitare divergenze creative con la NBC. Quentin Tarantino, regista del penultimo episodio della prima annata di E.R. - Medici in prima linea, ebbe un piano per evitare divergenze creative con la NBC. Lo ha raccontato Julianna Margulies in occasione di una reunion del cast, ricordando come Tarantino avesse deciso di girare l'intera puntata con dei piani-sequenza. Quando lei gli chiese il motivo, lui rispose: "Così sarà la mia versione, a prescindere." Ed effettivamente fu così, poiché non c'erano ciak alternativi a disposizione. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021), regista del penultimo episodio dellaannata di E.R. -in, ebbe un piano per evitare divergenze creative con la NBC., regista del penultimo episodio dellaannata di E.R. -in, ebbe un piano per evitare divergenze creative con la NBC. Lo ha raccontato Julianna Margulies in occasione di una reunion del cast, ricordandoavesse deciso di girare l'intera puntata con dei piani-sequenza. Quando lei gli chiese il motivo, lui rispose: "Così sarà la mia versione, a prescindere." Ed effettivamente fu così, poiché non c'erano ciak alternativi a disposizione. ...

