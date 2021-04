A Baghdad 82 persone sono morte per un incendio in un ospedale (Di domenica 25 aprile 2021) A causarlo sarebbe stata l'esplosione di una bombola di ossigeno in un reparto di terapia intensiva dedicato ai malati di COVID-19 Leggi su ilpost (Di domenica 25 aprile 2021) A causarlo sarebbe stata l'esplosione di una bombola di ossigeno in un reparto di terapia intensiva dedicato ai malati di COVID-19

