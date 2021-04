La Di Pietro migliora a Roma il record italiano nei 50 farfalla (25'18) e stile libero (23'18)

Advertising

Silvia Dinel concentramento regionale di Pietralatase stessa e il relativo record italiano dei 50 farfalla in vasca corta: passa da 25'22 degli Europei di Netanya 2015 (fu bronzo) a 25'18, in ...Al parco Le Bois aux Daims di Morton , non lontano da Poitiers, chiude al sesto postoRiva (... Sianche Samuele Dini (Fiamme Gialle), nono in 29:08 sui 10 km dell'Asics Be(at) Your ...Silvia Di Pietro nel concentramento regionale di Pietralata migliora se stessa e il relativo record italiano dei 50 farfalla in vasca corta: passa da 25"22 degli Europei di Netanya 2015 (fu bronzo) a ...Trasferta all’estero per tre mezzofondisti azzurri, impegnati in Francia per una corsa su strada. Al parco Le Bois aux Daims di Morton, non lontano da Poitiers, chiude al sesto posto Pietro Riva (Fiam ...