Draghi in Cdm annuncia il disco verde della Commissione Ue sul Recovery (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - È stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ad annunciare al Consiglio dei ministri il "disco verde" della Commissione Ue al Recovery. A quanto viene riferito, ci sono, ha detto ancora, questioni molto marginali su cui la discussione con Bruxelles continua. E' iniziata in tarda serata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri con il nodo Superbonus al 110% a tenere banco. A quanto apprende l'AGI, proprio su questo tema è arrivato l'impegno dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, per la proroga al 2023, dopo un pressing particolarmente serrato da parte del M5s che, con i capigruppo in Parlamento, "ha chiesto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di assumere un impegno chiaro con i cittadini e le tante categorie produttive che ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - È stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario, adre al Consiglio dei ministri il "Ue al Recovery. A quanto viene riferito, ci sono, ha detto ancora, questioni molto marginali su cui la discussione con Bruxelles continua. E' iniziata in tarda serata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri con il nodo Superbonus al 110% a tenere banco. A quanto apprende l'AGI, proprio su questo tema è arrivato l'impegno dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, per la proroga al 2023, dopo un pressing particolarmente serrato da parte del M5s che, con i capigruppo in Parlamento, "ha chiesto al presidente del Consiglio, Mario, di assumere un impegno chiaro con i cittadini e le tante categorie produttive che ...

Advertising

ilriformista : #RecoveryPlan rinviato ancora il cdm - repubblica : ?? Recovery plan, lo scontro sul superbonus dietro il rinvio del Cdm. Conte in pressing su Draghi: 'Proroga e' essen… - Agenzia_Ansa : Recovery, cdm nella notte. Draghi sblocca l'impasse con l'Ue #ANSA - TV7Benevento : Recovery: Draghi in Cdm, 'senza vocazione green e digitale Ue avrebbe detto no a Pnrr'... - StefPierini : RT @RaiNews: Riunione notturna a Palazzo Chigi -