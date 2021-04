Diletta e Can, c'è crisi. Nasti - Zaniolo, coppia già scoppiata? E Dayane su SuperMario... (Di sabato 24 aprile 2021) E ancora: Giulia Amodio e Stefano Sensi, pensiero stupendo. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle fidanzate e mogli dei calciatori Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) E ancora: Giulia Amodio e Stefano Sensi, pensiero stupendo. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle fidanzate e mogli dei calciatori

Advertising

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - miri98777876 : Ricucite tutti gli strappi che vi pare. Quando sarete un lontano e brutto ricordo( a breve) rimarrete nella storia… - Canyamanitalia1 : @samishg80 @Mariagenn59 Già detto che oggi can si collega e avevamo programmato tutto con i fotografi tutto concord… - zazoomblog : Can Yaman rivede Diletta: solo coincidenza? L’indignazione dei fan - #Yaman #rivede #Diletta: #coincidenza? - isabellefldn : can yaman e diletta leotta stanno attraversando un profondo momento di crisi, è il momento perfetto per attaccare bottone e farlo mio -