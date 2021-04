Benevento – Udinese, probabili formazioni e statistiche (Di sabato 24 aprile 2021) Nella XXXIII giornata di Serie A il Benevento ospita l’Udinese allo stadio Ciro Vigorito, i padroni di casa devono assolutamente vincere per sperare ancora nella salvezza ma anche i bianconeri vogliono conquistare i 3 punti per riscattare la sconfitta casalinga contro il Cagliari. Il fischio d’inizio sarà domenica 25 aprile alle ore 12.30 e la partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming DAZN. probabili formazioni di Benevento – Udinese Inzaghi conferma il 3-5-2 ma cambia interpreti, Caldirola al posto di Tuia mentre in attacco dovrebbe giocare la coppia Gaich-Lapadula. Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Letizia; Gaich, Lapadula. Gotti può contare sul recupero di De Paul che partirà per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Nella XXXIII giornata di Serie A ilospita l’allo stadio Ciro Vigorito, i padroni di casa devono assolutamente vincere per sperare ancora nella salvezza ma anche i bianconeri vogliono conquistare i 3 punti per riscattare la sconfitta casalinga contro il Cagliari. Il fischio d’inizio sarà domenica 25 aprile alle ore 12.30 e la partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming DAZN.diInzaghi conferma il 3-5-2 ma cambia interpreti, Caldirola al posto di Tuia mentre in attacco dovrebbe giocare la coppia Gaich-Lapadula.(3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Letizia; Gaich, Lapadula. Gotti può contare sul recupero di De Paul che partirà per ...

Advertising

LuigiCalligari : @Mterryf1 Il Benevento ha necessità di punti salvezza. Spero vivamente che contro il Milan la situazione sia miglio… - infobetting : Benevento-Udinese (25 aprile ore 12:30): formazioni, quote, pronostici - TommasoArmando : Vs Fiorentina Tiri subiti 15 - In porta 3 - Gol 0 Vs Benevento Tiri subiti 0 - In porta 0 - Gol 0 Vs Udinese Tiri… - martyisnt96 : La mia TL: #CeferinOut #CeferinOut Mediaset vs Pistocchi Un tweet sul big match Udinese Benevento Un tweet sul bi… - ansacalciosport : Serie A: Benevento-Udinese, formazioni. Udinese: attacco da inventare, Gotti studia le mosse | #ANSA -