Moto3 | Paolo Simoncelli goes after Race Direction

(Di venerdì 23 aprile 2021) As usual,is not holding back. In his regular blog, the owner of Team Sic58 Squadra Corse speaks out against the decision taken byat the recent Portuguese GP, which ...

Advertising

matteopittaccio : Il 'Blog di Paolo' evidenzia una situazione ormai ingestibile. Troppa confusione e penalità inventate regnano sulla… - LiveGPit : #Moto3 Lo sfogo di Paolo Simoncelli: 'regole ingiuste' ?? @matteopittaccio - SpeedweekMag : #Moto3 Paolo Simoncelli kritisiert FIM MotoGP Stewards Panel - dianatamantini : MOTO3 - Paolo Simoncelli commenta il GP a Portimao, scagliandosi contro la Direzione Gara. 'Una multa di 1000 euro.… - corsedimoto : MOTO3 - Paolo #Simoncelli commenta il GP a Portimao, scagliandosi contro la Direzione Gara. 'Una multa di 1000 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Paolo

Motosprint.it

Simoncelli suggests a possible solution for the future . 'The only rule that might prevent blockages, in my opinion, is to have riders heading out five seconds apart from each other, or have ...Simoncelli avanzata un paio di proposte per evitare situazioni simili in futuro. 'L'unica ...GP Portogallo: Pedro Acosta padrone della classifica generaleForte reazione del boss della Sic58 Squadre Corse per la multa ricevuta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Portimao ...Dopo la multa ricevuta dal team Sic 58 per quanto avvenuto nelle qualifiche del GP del Portogallo di Moto3, Paolo Simoncelli si è scagliato ...