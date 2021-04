Euro 2020 novità in programma tra le città ospitanti (Di venerdì 23 aprile 2021) Euro 2020 novità in programma. La competizione continentale si avvicina pensando alla sicurezza di pubblico e atleti Sarà un anno di sport intenso, insieme alle Olimpiadi infatti ci sono per Euro 2020 novità, la manifestazione calcistica rinviata causa Covid-19 lo scorso anno. Fischio d’inizio dunque l’11 giugno a Roma con l’importante novità del pubblico (in L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Una Nazionale da 10 con mister Mancini da record Euro 2020 sorteggi: il gran giorno si avvicina Euro 2020 i ritiri delle Nazionali Torna la Nation League, azzurri in campo contro la Polonia Il 2021 per gli ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 23 aprile 2021)in. La competizione continentale si avvicina pensando alla sicurezza di pubblico e atleti Sarà un anno di sport intenso, insieme alle Olimpiadi infatti ci sono per, la manifestazione calcistica rinviata causa Covid-19 lo scorso anno. Fischio d’inizio dunque l’11 giugno a Roma con l’importantedel pubblico (in L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Una Nazionale da 10 con mister Mancini da recordsorteggi: il gran giorno si avvicinai ritiri delle Nazionali Torna la Nation League, azzurri in campo contro la Polonia Il 2021 per gli ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 MONACO DI BAVIERA SEDE CONFERMATA SIVIGLIA SOSTITUISCE BILBAO, SAN PIETROBURGO PER DUBLINO… - DiMarzio : #EURO2020, il comitato esecutivo dell’#Uefa ha ufficializzato le nuove sedi ufficiali - Eurosport_IT : #Euro2020, ecco le città: ???? Roma ???? Copenaghen ???? Bucarest ???? Amsterdam ???? Budapest ?????????????? Glasgow ???? Baku ???? Lo… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GERMANIA - Ok ai tifosi a EURO 2020, ma la finale di Coppa a porte chiuse - TUTTOJUVE_COM : Euro 2020, confermata come sede Monaco di Baviera. Siviglia sostituirà Bilbao, a San Pietroburgo e Londra le gare d… -