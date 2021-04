Covid | Berardi Fi | ‘chi attacca Figliuolo per divisa non ha altri argomenti validi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Ne usciremo migliori e daremo meno importanza alla forma e più alla sostanza. Questi erano i buoni propositi dell’inizio della pandemia e oggi invece ci troviamo a discutere non se il Generalestia facendo un buon lavoro con il piano vaccinale, come effettivamente è, ma sul fatto che lo stia facendo in. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al commissario straordinario per l’emergenza e lo invito ad andare avanti per la sua strada, a testa alta, fiero dellache porta e che tante volte ha portato lustro al nostro Paese anche in terra straniera. Chi si appiglia al suo abbigliamento perrlo non ha evidentementevalidi”. Lo afferma Roberto, di Forza Italia, segretario della commissione ...