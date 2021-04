Cisterna, va in ospedale per un semplice intervento e muore di setticemia chirurgica: risarcimento di 600.000€ ai familiari (Di venerdì 23 aprile 2021) Morì nel 2014 all’età di 64 anni una donna di Cisterna per una setticemia causata da alcuni interventi chirurgici presso l’ospedale Colombo di Velletri. Il risarcimento Il Tribunale di Velletri ha riconosciuto un risarcimento di circa 600 mila euro al marito ed alla giovane figlia della donna. È di ieri, 22 aprile 2021 la sentenza n. 837 del 2021 che ha riconosciuto la piena responsabilità dell’Asl Roma 6 per la condotta dei propri sanitari dipendenti dell’ospedale di Velletri. Il Tribunale di Velletri ha accolto in pieno la tesi risarcitoria dell’avvocato Renato Mattarelli che ha assistito gli eredi della donna di Cisterna morta dopo 45 giorni di ricovero per una semplice diverticolite il cui trattamento le ha provocato una gravissima infezione e poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Morì nel 2014 all’età di 64 anni una donna diper unacausata da alcuni interventi chirurgici presso l’Colombo di Velletri. IlIl Tribunale di Velletri ha riconosciuto undi circa 600 mila euro al marito ed alla giovane figlia della donna. È di ieri, 22 aprile 2021 la sentenza n. 837 del 2021 che ha riconosciuto la piena responsabilità dell’Asl Roma 6 per la condotta dei propri sanitari dipendenti dell’di Velletri. Il Tribunale di Velletri ha accolto in pieno la tesi risarcitoria dell’avvocato Renato Mattarelli che ha assistito gli eredi della donna dimorta dopo 45 giorni di ricovero per unadiverticolite il cui trattamento le ha provocato una gravissima infezione e poi ...

