Centri commerciali | cancellata riapertura nei week end dal 15 maggio

(Di venerdì 23 aprile 2021) La notizia è arrivata nottetempo ed è stata una vera e propria doccia fredda per tutte le imprese del commercio che operano neie parchi: la norma sullaneiend è statadal decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale,che era stata prevista nella bozza a partire dal 15nelle zone gialle. “Prendiamo atto che ladeidurante il fine settimana è stata, senza alcuna spiegazione, dal dl riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa notte” afferma Alberto Frausin, presidente Federdistribuzione, il primo a commentare la vicenda. Alcuni, tra l’altro, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, de… - Adnkronos : Saltano le #riaperture dei centri commerciali durante il fine settimana in #zonagialla - Agenzia_Ansa : Le vendite online affossano quelle di negozi e supermercati, 70mila potrebbero cessare definitivamente quest'anno.… - MatteoPlateroti : RT @Agenzia_Ansa: Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale, arri… - Agenparl : RIAPERTURE, SALVINI: IL BLITZ CONTRO I CENTRI COMMERCIALI È UN ALTRO SCHIAFFO AL LAVORO - -

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali

Agenzia ANSA

Non ci sarà la riapertura deinei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i ..."Prendiamo atto che la riapertura deidurante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione, dal dl riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa notte" ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) - La notizia è arrivata nottetempo ed è stata una vera e propria doccia fredda per tutte le imprese del commercio che operano nei centri e parchi commerciali: la norma sulla ...A Palestrina l’Amministrazione Comunale invita i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nel centro storico della città ... tra l’Amministrazione e le attività ...