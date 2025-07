HC Sannio | completata l’iscrizione alla serie A Sanniti nel girone B

Il Club di Benevento, noto come HC Sannio e rinominato per la stagione “Prime Service”, ha ufficialmente concluso l’iter di iscrizione alla Serie A Silver, assicurandosi un posto nel girone centro-sud. Dopo aver trionfato nelle Finals dei Play Off contro Chieti e Pescara, i gialloblu si preparano a una nuova entusiasmante avventura. La città di Benevento si conferma protagonista nel panorama cestistico nazionale, pronti a portare entusiasmo e successi sul parquet.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento, targato anche per la nuova stagione “ Prime Service ”, dopo aver acquisito con la vittoria alle Finals dei Play Off Chieti e Pescara il diritto a partecipare al prossimo campionato di serie A silver, ha completato l’iter per l’iscrizione, riuscendo anche ad ottenere le idonee garanzie per l’utilizzo del campo da gioco nella città capoluogo. I gialloblu saranno inseriti nel girone centro-sud, unitamente alle formazioni del Cus Palermo, Girgenti, Haenna, Lions Teramo, Cus Chieti, Monteprandone, Serra Fasano, Romagna, e Camerano. Ora ai sanniti, guidati dal confermatissimo Mr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - H.C. Sannio: completata l’iscrizione alla serie A, Sanniti nel girone B

In questa notizia si parla di: iscrizione - serie - sannio - completata

Serie A, dall’iscrizione ai campionati a fondi e riforme: il presidente Covisoc spiega tutto | ESCLUSIVO - Nel contesto del Premio Maestrelli, il presidente della Covisoc, Tommaso Miele, affronta le sfide della sostenibilità nel calcio italiano.

Sport - H.C. Sannio - Completata l'iscrizione alla Serie A, Sanniti nel Girone B; Belmonte del Sannio si colora di primavera: in paese spuntano le ‘Bici in fiore’ (FOTO); Benevento, aria di rivoluzione: summit decisivo lunedì tra Vigorito, Carli e Auteri. Iscrizione completata, ora si programma il futuro.

Iscrizione non completata, UFFICIALE: fuori dal campionato - La domanda d'iscrizione al campionato non è stata completata, arriva il verdetto ufficiale: non saranno ai nastri di partenza della prossima stagione ... Riporta calciomercato.it

Calcio: Serie B; criticità su domande iscrizione Lecco e Reggina - La Covisoc e la commissione infrastrutturale ha mandato dei rilievi a Reggina e Lecco, le cui domande di iscrizione al campionato di Serie B hanno presentato delle criticità. Secondo ansa.it