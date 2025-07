Franco Lollobrigida ucciso dal padre di Giuliano Palozzi | perché era libero nonostante la condanna per omicidio

Una tragica vicenda scuote il mondo giudiziario e familiare: Franco Lollobrigida, assolto in primo grado ma condannato in Appello, si trovava libero al momento della sua morte. La sua storia apre un’incisiva riflessione sulla complessità della giustizia e sui rischi di un sistema che permette a una persona condannata di camminare ancora tra noi. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa drammatica vicenda.

Parla l'avvocato di Franco Lollobrigida: "Muore con la presunzione di non colpevolezza. Assolto in primo grado e condannato in Appello, era libero. Aspettavamo le motivazioni della sentenza per il ricorso in Cassazione". Lollobrigida è stato ucciso oggi da Guglielmo Palozzi, era accusato dell'omicidio preterintenzionale del figlio Giuliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

