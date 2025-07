Eclissi di sole in Italia | quando e dove saranno visibili

Preparatevi a vivere un evento astronomico straordinario: l’eclissi di sole del 12 agosto 2026, che illuminerà il Nord Italia in modo spettacolare. Anche se parziale, questa eclissi oscurerà fino al 94% il disco solare, offrendo un’esperienza visiva unica e mozzafiato. Le città più fortunate? Genova, Torino, Milano e Bologna. Non perdete questa occasione di assistere a uno degli spettacoli celesti più imperdibili del decennio!

Segnatevi questa data: 12 agosto 2026. Sarà il giorno in cui l’Italia settentrionale vivrà un’eclissi di Sole come non se ne vedevano da decenni. Anche se si tratterà “solo” di un’eclissi parziale, il disco solare sarà oscurato fino al 94%, regalando un effetto visivo che, per chi osserva, si avvicinerà moltissimo a quello di un’eclissi totale. Le città più fortunate? Genova con il 93,60%, Torino con il 93,34%, Milano con il 92,32%, Bologna con il 92,66%. A Roma, l’oscuramento toccherà il 69,15%, ma la visione sarà condizionata dalla posizione del Sole, ormai basso sull’orizzonte occidentale. Attenzione però all’orario: la fase parziale inizierà alle 19:24, il massimo sarà raggiunto intorno alle 20:00, e l’eclissi finirà alle 20:46. 🔗 Leggi su Tvzap.it