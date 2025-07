Questo è il motivo per cui rischiamo la vita | la storia dell’eroe che ha salvato 165 bambine in Texas

In Texas, la devastante inondazione ha causato una tragedia senza precedenti, con 95 vittime e numerosi dispersi tra i più giovani. In questo scenario di desolazione, emerge il coraggio di Scott Ruskan, un eroe di 26 anni della Guardia Costiera, che ha rischiato tutto per salvare 165 bambine. La sua storia dimostra che, anche nei momenti più bui, il valore e la determinazione possono fare la differenza.

In Texas s'incrementa ancora il numero delle vittime della terribile inondazione che si è abbattuta con particolare violenza sulla Contea di Kerr radendo al suolo il Camp Mystic: per ora si parla di 95 morti, tra cui 28 bambine, e di almeno altri 10 minorenni dispersi. Nel buio totale dello sconforto causato dall'immane tragedia, tuttavia, spicca la figura del nuotatore di salvataggio della Guardia Costiera Scott Ruskan, 26 anni, divenuto il simbolo dei soccorsi portati al campo cristiano durante quella che era la sua prima missione: sono state così portate in salvo grazie al suo contributo ben 165 bambine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Questo è il motivo per cui rischiamo la vita": la storia dell’eroe che ha salvato 165 bambine in Texas

