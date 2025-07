Carovigno ritrovato il corpo della 18enne ucraina scomparsa dal villaggio turistico

Una tragica scoperta scuote Carovigno: il corpo di Mariia Buhaiova, giovane studentessa ucraina di 18 anni scomparsa il 4 luglio, è stato trovato impiccato in una zona boschiva a circa un chilometro dal villaggio turistico. La vicenda apre un doloroso capitolo sulle circostanze della sua scomparsa e invita a riflettere sulla sicurezza e il benessere dei giovani in viaggio. Le indagini continuano per fare luce su questa tragica perdita.

È stata ritrovata impiccata, in una zona boschiva a circa un chilometro dal villaggio turistico dove lavorava, Mariia Buhaiova, studentessa ucraina di 18 anni, scomparsa nel pomeriggio di venerdì 4 luglio. La ragazza, giunta in Puglia per uno stage all’interno del Meditur Village di Carovigno, non aveva fatto rientro alla struttura la sera precedente e la sua assenza era stata segnalata il giorno successivo dai responsabili del villaggio. Le ricerche, condotte da giorni su terra e mare con l’ausilio di droni, unità cinofile e mezzi navali, erano partite immediatamente. Inizialmente era stata considerata anche l’ipotesi di un allontanamento spontaneo, ma il ritrovamento del passaporto e del telefono cellulare nella sua stanza aveva fatto temere il peggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Carovigno, ritrovato il corpo della 18enne ucraina scomparsa dal villaggio turistico

In questa notizia si parla di: villaggio - carovigno - ucraina - scomparsa

Scomparsa a Carovigno: 18enne svanisce nel nulla durante uno stage in un villaggio turistico - Una giovane ucraina di 18 anni scompare nel nulla durante uno stage in un villaggio turistico di Carovigno, scatenando una mobilitazione senza precedenti.

Ritrovata morta la 18enne ucraina scomparsa a Carovigno: il corpo a un chilometro dal villaggio turistico Vai su X

Un bigliettino con alcuni numeri di telefono, il passaporto ed il cellulare: sono questi alcuni degli effetti personali trovati dai carabinieri nella stanza di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da venerdì dal villaggio turistico di Carovigno dove stava fa Vai su Facebook

Carovigno, ritrovata impiccata la 18enne ucraina scomparsa: il corpo a un chilometro dal villaggio turistico dove lavorava; 18enne ucraina scomparsa in Puglia: il corpo trovato senza vita appeso ad un albero; Carovigno, trovata impiccata la ragazza ucraina che si era allontanata dal villaggio turistico.

18enne ucraina scomparsa in Puglia: il corpo trovato senza vita appeso ad un albero - La giovane, che stava facendo uno stage in un villaggio turistico, aveva fatto perdere le proprie tracce dallo scorso venerdì. Scrive msn.com

Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa da Carovigno: la 18enne stava finendo una stage in un villaggio turistico - Era arrivata in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava (Slovacchia) ... Si legge su quotidiano.net