Alessandro Saba lascia Disney. Estate, periodo di grandi cambiamenti: dopo Luca Bernabei e il suo nuovo progetto Ohana Productions, anche Saba ha deciso di voltare pagina. La sua scelta, motivata da desiderio di nuove sfide, non avrĂ effetto immediato: Saba continuerĂ a collaborare con Disney per un breve periodo, lasciando aperta la porta a future opportunitĂ e progetti innovativi nel mondo dell'intrattenimento.

Estate, periodo di stravolgimenti e importanti cambi di guardia. Dopo l’addio di Luca Bernabei a Lux Vide, con il conseguente lancio della sua nuova societĂ Ohana Productions, segnaliamo che Alessandro Saba ha deciso di lasciare il suo ruolo di Head of Local Productions presso The Walt Disney Company. Una decisione personale, presa per poter intraprendere nuove opportunitĂ professionali, che non avrĂ però effetto immediato: Saba continuerĂ a portare avanti il suo lavoro fino a metĂ settembre, dopodichĂ© inizierĂ il processo di selezione del suo successore. Il successore di Saba verrĂ selezionato dopo settembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Alessandro Saba lascia Disney

