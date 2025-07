Maturità la protesta dello studente all’orale la Uil Scuola Rua chiede di ripensare l’esame

La maturità si trasforma in un palcoscenico di polemiche e riflessioni: il caso del diciannovenne di Padova che ha ottenuto la laurea senza l’esame orale solleva interrogativi sulla pertinenza e l’equità delle modalità di valutazione scolastica. La protesta degli studenti e la richiesta della Uil Scuola Rua di ripensare l’esame finale evidenziano un bisogno urgente di riforma. Ma quale sarà il futuro di questa importante prova di crescita?

Il caso del diciannovenne di Padova che ha ottenuto la maturità senza sostenere la prova orale accende il dibattito sulla valutazione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

