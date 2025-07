Prima finiscono fuori strada poi si ribaltano | due feriti sulla Telesina

Un incidente sulla Telesina nel territorio di Alvignano ha coinvolto una Citroen con marito e moglie a bordo, finendo fuori strada e ribaltandosi. Due persone sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma la scena ha richiamato l’attenzione di soccorritori e passanti. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, ricordandoci quanto ogni viaggio possa cambiare in un istante.

Due le persone ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Telesina nel territorio di Alvignano questo pomeriggio. Un'auto, una Citroen, con a bordo due persone marito e moglie, per cause in corso d'accertamento è prima andata fuori strada finendo in una cunetta per poi ribaltarsi. Entrambi gli occupanti dell'autovettura sono stati trasportati presso l'Ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Piedimonte Matese per mettere in sicurezza l'area. L'articolo proviene da Anteprima24.