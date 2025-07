Zendaya riempita di affetto dal cagnolino di una fan a Budapest la reazione di internet | Così adorabile

reazione di tenerezza e entusiasmo tra gli internauti. Questo momento autentico tra Zendaya e il cagnolino ha conquistato il cuore di molti, dimostrando ancora una volta il suo lato più dolce e spontaneo. La scena, semplice ma intensa, ci ricorda come un gesto di affetto possa unire persone e animali in un sorriso condiviso. Un episodio che rimarrà impresso tra i ricordi di chi ha assistito a questa dolce interazione.

Un momento particolarmente affettuoso tra l'attrice e l'animale in Ungheria ha catturato il cuore degli utenti dopo la pubblicazione del video sul web. In visita di recente a Budapest, Zendaya è stata ripresa mentre si fermava a coccolare un cagnolino di una fan. Nel video, si vede l'attrice che passa davanti ad un gruppo seduto su un marciapiede. Zendaya si ferma per accarezzare il cane che le salta addosso e la lecca sul viso, provocando la risata della star per la tenerezza mostratale dall'animale. Il video virale di Zendaya con il cagnolino a Budapest Nella clip, Zendaya continuare per qualche istante ad accarezzare il cagnolino mentre un altro cane osserva la scena da poca distanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it