Sinner ha cancellato l’allenamento rischia di ritirarsi da Wimbledon?

Risonanza magnetica al mattino e poi la prenotazione di un campo, alle 17 italiane, ad Aorangi Park. Voleva allenarsi Sinner, nonostante il dolore al gomito dopo dopo la caduta di ieri contro Dimitrov. Invece quando giornalisti e fotografi assediavano il campo l’annuncio: prenotazione cancellata. E adesso? Come sta il numero 1 al mondo? Ce la farà a giocare con Shelton ai quarti? O rischia il ritiro da Wimbledon? C’è insomma grande attesa per i risultati degli esami, della risonanza magnetica. Intanto il torneo ha pubblicato il programma di domani e Sinner-Shelton si dovrebbe giocare al Campo 1, come secondo match dalle 14 (ora italiana) dopo Swiatek-Samsonova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it