Tour de France 2025 Tadej Pogacar | Vincere oggi con questa maglia è stato speciale domani ci attende un test importante

Il Tour de France 2025 regala ancora emozioni, e Tadej Pogacar brilla più che mai: con la sua maglia 232, conquista la quarta tappa e raggiunge la sua 100ª vittoria in carriera. Dopo una fuga mozzafiato sull’ultimo GPM di Rouen, il campione sloveno ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Ma domani si apre un nuovo capitolo, e il vero test attende i migliori. La corsa continua, e tutto può ancora succedere...

Si conclude con la 100esima vittoria in carriera di Tadej Pogacar la quarta tappa del Tour de France 2025. La frazione, partita da Amiens Métropole e terminata a Rouen dopo 174 chilometri, è esplosa sull'ultimo GPM di giornata, la Rampe Saint-Hilaire, con il campione del mondo che ha alzato il ritmo, portandosi dietro Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Il duo al comando si è infine rialzato ed ha permesso al gruppetto inseguitore di riportarsi sotto. È stata quindi la maglia gialla di Mathieu Van der Poel a lanciare la volata ma l'olandese, nei metri finali, è stato bruciato dalla velocità del fuoriclasse sloveno che lo raggiunge, grazie agli abbuoni, in testa alla classifica generale.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

