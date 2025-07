Tumori | Binaschi Menarini ‘allo studio nuove terapie per superare meccanismi di resistenza del

Menarini conferma il suo impegno nel rivoluzionare le terapie oncologiche, concentrandosi sulla lotta contro la resistenza tumorale. Monica Binaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze Precliniche e Traslazionali, ha illustrato a Milano le innovative strategie per superare gli ostacoli che limitano l’efficacia delle cure. Un passo importante verso un futuro in cui il cancro potrà essere affrontato con strumenti più efficaci e personalizzati, aprendo nuove speranze per i pazienti.

“Menarini è estremamente impegnata in oncologia. Stiamo studiando nuovi approcci terapeutici per superare ulteriormente i meccanismi di resistenza del cancro”. Lo ha detto Monica Binaschi, direttore del dipartimento di Scienze precliniche e traslazionali di Menarini Ricerche, all’incontro con la stampa ‘Tumore del seno: le nuove frontiere del trattamento’, promosso dalla farmaceutica a Milano. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori: Binaschi (Menarini), ‘allo studio nuove terapie per superare meccanismi di resistenza del

