Oltre l’80% degli utenti di smartwatch in Europa ha migliorato le proprie abitudini di salute

Gli smartwatch stanno cambiando il modo in cui gli europei si prendono cura della propria salute. A confermarlo è la European Health Behaviour Survey 2025, condotta da Ipsos per conto di Huawei, una ricerca che ha coinvolto utenti e professionisti sanitari in tutta Europa. Il dato più rilevante? Oltre l'80% degli utenti di smartwatch ha adottato comportamenti più salutari, come aumento dell'attività fisica e migliore qualità del sonno. Smartwatch come alleati per il benessere. L'indagine mette in luce un crescente senso di responsabilità tra i cittadini europei, con il 78% degli intervistati che riconosce una connessione diretta tra stile di vita e salute.