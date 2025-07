Il rapimento di Farouk Kassam diventa una miniserie Rai

Il drammatico rapimento di Farouk Kassam, uno dei casi più sconvolgenti della cronaca nera italiana, si trasforma in una coinvolgente miniserie Rai. Questa produzione promette di portare sul piccolo schermo la complessità emotiva e i retroscena di una vicenda che ha segnato profondamente il nostro Paese. Un’occasione unica per rivivere, attraverso la serialità, un episodio che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Restate sintonizzati per scoprire come questa storia prenderà vita sullo schermo.

(Adnkronos) – Uno dei casi di cronaca nera che più hanno sconvolto l'Italia sta per diventare una grande produzione televisiva. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la Rai, in collaborazione con partner europei, starebbe realizzando la miniserie '177 Giorni – Il Rapimento di Farouk Kassam', destinata a ripercorrere una pagina dolorosa e indelebile della storia recente del .

Farouk Kassam oggi / Il rapimento 25 anni fa: "Non ho mai pensato di essere stato abbandonato dai miei genitori" (Oggi, 12 gennaio 2017) - Fu rapito 25 anni fa Farouk Kassam, bambino all'epoca di sette anni, figlio di un gestore di uno dei grandi alberghi di Porto Cervo.