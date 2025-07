I pesci colorati sono velenosi | cosa c'è di vero e a quali specie prestare attenzione

I pesci dai colori vivaci catturano l'occhio e stimolano la curiosità, ma attenzione: non tutti sono innocui. Alcune specie utilizzano il loro aspetto per avvertire del pericolo, nascondendo veleno o tossine. Nel Mediterraneo, ad esempio, il pesce scorpione, la tracina e il pesce palla argenteo rappresentano vere minacce per chi si immerge o li pesca. Scopriamo insieme quali sono, come riconoscerli e come evitarli.

Non tutti i pesci colorati sono velenosi, ma alcuni usano anche i colori per segnalare il pericolo. Nel Mediterraneo vivono alcune specie velenose o tossiche (colorate e non) come il pesce scorpione, la tracina e il pesce palla argenteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

