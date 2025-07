Firenze coppia aggredita su una panchina | calci pugni e furto del cellulare in piena notte

Una notte di paura a Firenze, dove una coppia è stata aggredita su una panchina in piena notte: calci, pugni e il furto del cellulare. La scena inquietante si è conclusa con l’arresto di un 19enne, accusato di tentata rapina e lesioni. È un episodio che scuote la città e riaccende i riflettori sulla sicurezza nel cuore di Firenze.

Un 19enne è stato arrestato a Firenze per tentata rapina e lesioni dopo aver aggredito una coppia in piazza Vittorio Veneto.

Una tranquilla serata a Firenze si è trasformata in un episodio di violenza tra le Cascine, dove una coppia è stata aggredita e rapinata.

