Dazi Valentini | Servono a garantire gettito per affrontare alto deficit pubblico

I dazi, secondo Valentini, non sono solo strumenti di riequilibrio commerciale, ma diventano anche una leva strategica per garantire un gettito fondamentale in un contesto di alto deficit pubblico. Mentre l’Europa affronta sfide economiche complesse, queste tariffe assumono un ruolo chiave nel sostegno alle finanze nazionali, contribuendo a mantenere la stabilità . Ma quali sono le implicazioni di questa strategia? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – “L’Europa non deve scomporsi e deve operare collettivamente. Appare che l’intervento dei dazi non sia di riequilibrio sui flussi commerciali, perchĂ© prende in considerazione merci e non i servizi, pare avere anche altre funzioni come garantire gettito ulteriore per far fronte a deficit pubblico alto”. A maggio l’incremento dal gettito delle tariffe ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Valentini: “Servono a garantire gettito per affrontare alto deficit pubblico”

