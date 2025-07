Il Consiglio Federale conferma Chinè! Resterà alla guida della Procura fino al 2028

Il Consiglio Federale ha ufficialmente rinnovato la fiducia in Giuseppe Chinè, confermandolo alla guida della Procura Federale fino al 2028. Una scelta che sottolinea l’importanza della continuità e della stabilità in un ruolo cruciale per il calcio italiano. Con questa nomina, si garantisce un percorso solido e coerente per le sfide future del nostro sport. La sua leadership sarà determinante nel definire le prossime strategie e interventi...

Ecco le nuove nomine. Giuseppe Chinè è stato confermato al vertice della Procura Federale fino al 2028. Questa decisione è stata presa nell'ultimo Consiglio Federale, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. La conferma di Chiné rappresenta una continuità importante per la Procura Federale, che continuerà a operare sotto la sua guida per i prossimi anni. Oltre alla conferma di Chinè, sono state ratificate anche una serie di altre nomine all'interno della Procura Federale. Paolo Mormando è stato designato come procuratore federale interregionale, un ruolo che gli permetterà di coordinare le indagini su scala interregionale.

