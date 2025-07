Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France | attacca in salita poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie

Tadej Pogacar si presenta al Tour de France 2025 con una performance epica, conquistando la sua 100ª vittoria in carriera. Attaccando in salita, superando Van der Poel allo sprint e brindando sotto il traguardo di Rouen, lo sloveno dimostra ancora una volta di essere un vero fuoriclasse. Un capolavoro di forza e strategia che lascia il pubblico senza fiato e rende questa tappa indimenticabile. Questi sono i momenti che definiscono la leggenda.

Meglio di così non poteva fare. Tadej Pogacar trova la vittoria numero 100 della carriera nella quarta tappa del Tour de France 2025. Un capolavoro quello dello sloveno sul traguardo di Rouen: battuta la Maglia Gialla van der Poel che, a pari tempo, riesce a conservare il simbolo del primato. Due più uno più uno in fuga nella prima fase di gara. Si è formato un quartetto al comando: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). Gruppo che però non ha lasciato troppo spazio con l’Alpecin-Deceuninck a gestire la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France: attacca in salita, poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie

