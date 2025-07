La Bulgaria adotterà l' euro dal 2026 via libera definitivo dell' Ue

La Bulgaria si prepara a fare un grande passo avanti: dal 2026 adotterà ufficialmente l'euro, entrando a far parte dell'eurozona come 21esimo Paese. Dopo l'ok definitivo dell'UE, questa decisione rappresenta non solo un cambiamento economico, ma anche una sfida e un'opportunità per il futuro del Paese balcanico. Siamo pronti a scoprire cosa riserva questa trasformazione?

Bruxelles, 8 lug. (askanews) - I ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno dato il via libera definitivo all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria, secondo una dichiarazione del Consiglio. Dal primo gennaio 2026, il Paese balcanico, il più povero dell'Unione, abbandonerà la sua moneta nazionale, il lev, a favore dell'euro, diventando il 21esimo Paese dell'eurozona. Nelle immagini si vedono il vicepresidente della Banca Centrale Europea (BCE) Luis de Guindos, il Commissario europeo per gli Affari Economici Valdis Dombrovskis, la ministra degli Affari Economici della Danimarca Stephanie Lose, la vice premier e ministra delle Finanze della Bulgaria Temenuzhka Petkova e il Presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe.

