Rocca di Papa | uccide per vendetta l’uomo condannato per la morte del figlio

Una tragedia che scuote i Castelli Romani: Rocca di Papa diventa scenario di un omicidio a sangue freddo. Dopo cinque anni di dolore e attese, Guglielmo Palozzi, 62 anni, ha deciso di vendicare la morte del suo figlio, uccidendo Franco Lollobrigida, condannato per il delitto di Giuliano nel 2020. Un gesto estremo che apre una ferita ancora aperta nel cuore di una comunità . La ...

Un omicidio a sangue freddo nel cuore dei Castelli Romani. Un gesto estremo, forse meditato da tempo, ha messo fine a una vicenda drammatica iniziata cinque anni fa. Guglielmo Palozzi, 62 anni, operatore ecologico, ha sparato e ucciso Franco Lollobrigida, 35 anni, l'uomo condannato per l'omicidio di suo figlio Giuliano, avvenuto nel 2020 dopo una brutale aggressione. Il passato che torna: la morte di Giuliano Palozzi. La tragedia ha origine nel gennaio del 2020, quando Giuliano Palozzi, 34 anni, fu picchiato selvaggiamente da Lollobrigida per un presunto debito di appena 25 euro.

