LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si ricompone il gruppetto sarà arrivo in volata?

Il Tour de France 2025 entra nel vivo della tappa di oggi, con un finale mozzafiato all’orizzonte. Il gruppetto si ricompone, e le squadre si preparano alla volata decisiva. Chi conquisterà la vittoria? Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale: l’adrenalina è alle stelle!

17.26 TADEEEEEJ POGACAAAAR!!! Centesima vittoria dello sloveno che batte in volata Van der Poel. 17.26 Van der Poel lancia la volata, reagisce Pogacar. 17.26 Ripreso Jorgenson. 300 metri all'arrivo. 17.25 Almeida prova a chiudere il buco di un paio di metri con Jorgenson. Van der Poel prende la ruota del portoghese, Pogacar si incolla alla maglia gialla. 17.25 FLAMME ROUGE! 17.25 Rientra Jorgenson che tira dritto e prova a fare il vuoto. 17.25 Ricordiamo che l'arrivo è posto su una strada in salita con la pendenza al 6% 17.24 Attacco di Evenepoel che prova ad anticipare.

