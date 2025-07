Inter la preoccupazione di Lucescu | Chivu? Notizia ottima per i rumeni ma compito non facile per questo motivo

L’anticipo di Lucescu sulla nomina di Chivu rivela entusiasmo e speranza per il calcio rumeno, ma anche una sfida complessa per l’ex difensore. La squadra nerazzurra, infatti, si trova a un bivio, con un’età media che richiede strategie mirate e tanto impegno. La responsabilità di Chivu, dunque, è enorme: trasformare questa opportunità in un successo duraturo. La vera domanda è: sarà all’altezza di questa grande sfida?

Inter, la preoccupazione di Lucescu: «Chivu? Notizia ottima per i rumeni, ma compito non facile. La squadra sta invecchiando». L’ex tecnico dell’ Inter, Mircea Lucescu, ha parlato con entusiasmo dell’opportunità che attende il connazionale Cristian Chivu alla guida della squadra nerazzurra. Ai microfoni di Digisport, Lucescu ha sottolineato quanto l’incarico di Chivu rappresenti una grande opportunità per il calcio rumeno, ma ha anche avvertito che il compito che attende il nuovo allenatore dell’ Inter non sarà affatto semplice. Lucescu ha dichiarato: «Un’ottima cosa per noi rumeni e per la sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, la preoccupazione di Lucescu: «Chivu? Notizia ottima per i rumeni, ma compito non facile per questo motivo»

