Rios ancora nessuna offerta dell’Inter! La posizione del club

Richard Rios, talento emergente e protagonista di altrettante performance straordinarie tra Copa America e Mondiale per Club, sta attirando l’attenzione di numerosi club europei. Tra questi, c’è anche l’Inter, che però ancora non ha presentato offerte ufficiali. La sua versatilità e il suo talento fanno di lui un obiettivo molto ambito. La situazione rimane in evoluzione: quali saranno i prossimi passi del mercato?

Richard Rios è uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato estivo. Non c’è solo l’Inter, che però non ha fatto ancora offerte. Gianluigi Longari su X ha spiegato la posizione dei nerazzurri. POSIZIONE – Richard Rios ha attirato l’attenzione di diversi club tra la Copa America della scorsa estate e il Mondiale per Club appena concluso con il Palmeiras. Il centrocampista è stato tra i migliori della sua squadra e dell’intera competizione. Sembra ormai certo il suo addio al club brasiliano e il suo approdo in Europa per la prima volta in carriera. L’ Inter è uno dei club interessati al calciatore però non ha formulato ancora offerte concrete al Palmeiras. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rios, ancora nessuna offerta dell’Inter! La posizione del club

