Insediato a Roma il Consiglio Superiore di Sanità Il prof Antonio Giordano | Il mio impegno per la scienza al servizio delle persone

Insediato a Roma il nuovo Consiglio Superiore di Sanità, cuore pulsante della sanità italiana. Con una leadership di eccellenza e un impegno condiviso per la scienza al servizio delle persone, questo organo strategico guiderà le politiche sanitarie italiane fino al 2028. Sotto la guida del presidente Alberto Siracusano e dei vicepresidenti Colao e Mantovani, il CSS si prepara a tracciare un futuro di innovazione e tutela della salute.

Questa mattina si è ufficialmente insediato a Roma il nuovo Consiglio Superiore di Sanità, il principale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministero della Salute. Il nuovo Css sarà in carica per il triennio 2025-2028. Sono stati designati per acclamazione il presidente Alberto Siracusano e i vicepresidenti Annamaria Colao e Alberto Mantovani. "Il Consiglio Superiore di Sanità rappresenta, da sempre, un pilastro della sanità italiana e un riferimento per tutto il sistema sanitario nazionale. L'attuale Consiglio ne è una conferma e garantisce elevati profili scientifici e professionali.