Uomo trovato morto in tenda alla Valle della Luna | disposta l’autopsia

Una tragica scoperta scuote Santa Teresa di Gallura: un giovane di circa 30 anni viene trovato morto durante un campeggio nella suggestiva Valle della Luna. La salma è stata sottoposta a un’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda e abbonatevi a DayItalianews per non perdere nessuna novità .

Tragedia a Santa Teresa di Gallura: un 30enne sardo muore nel sonno durante un campeggio. Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita all'interno di una tenda nella suggestiva zona della Valle della Luna, a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna. L'uomo si trovava lì per trascorrere la notte in campeggio insieme a un amico, ma al risveglio del compagno, il giovane non ha più dato segni di vita. I soccorsi e i primi rilievi. Dopo l'allarme lanciato dall'amico, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

