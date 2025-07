Kolo Muani Juve sirene turche per l’attaccante! Così Osimhen può aiutare i bianconeri | ci sono importanti novità sulle mosse in attacco

Le voci di mercato infiammano l’attacco della Juventus: Kolo Muani è al centro di un interesse turco, mentre Osimhen potrebbe rappresentare il grande colpo per rinforzare i bianconeri. Le ultime novità svelano strategie e sogni di mercato che potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo, aprendo nuovi scenari per la prossima stagione. Scopriamo insieme le mosse più calde e le possibili mosse dei club italiani e stranieri.

Kolo Muani Juve, sirene turche per l'attaccante: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber francese. Il Galatasaray ha messo nel mirino il grande colpo per rinforzare il proprio attacco, con il sogno che porta il nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, che ha trascorso una stagione da protagonista con il Napoli, è il profilo che i turchi vorrebbero a tutti i costi per alzare il livello della propria squadra. Tuttavia, il cammino per portare Osimhen a Istanbul non è privo di ostacoli. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro, fissata dal Napoli, è una cifra considerevole che sta creando non pochi problemi alle trattative.