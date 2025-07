Calciomercato Inter club avvisati! Per Leoni il Parma chiede una cifra monstre Ecco quanto vogliono i crociati

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il Parma chiede una cifra monstre per Giovanni Leoni, uno dei talenti più promettenti della Serie A. Le big italiane sono in corsa, e l’Inter deve fare in fretta per assicurarsi il giovane difensore. La battaglia di mercato si fa sempre più accesa, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Leoni e per le strategie dei club coinvolti.

. Giovanni Leoni, difensore del Parma, è uno dei nomi più ricercati del mercato estivo in Serie A. Il giovane talento, che ha impressionato per le sue prestazioni nella scorsa stagione, è al centro di una vera e propria battaglia di mercato che coinvolge tutte le big italiane. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha mostrato un forte interesse per il giocatore, indicando il difensore come uno dei suoi principali obiettivi per il futuro della difesa nerazzurra. Tuttavia, la concorrenza per Leoni è agguerrita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, club avvisati! Per Leoni il Parma chiede una cifra monstre. Ecco quanto vogliono i crociati

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

È ormai noto che uno dei nomi caldi per la difesa dell'Inter è quello di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma Il club nerazzurro potrebbe fare leva sull'ottimo rapporto tra Marotta e Cherubini, direttore sportivo dei ducali, ma la richiesta del Parma è alta: 4

Ad #Parma Federico #Cherubini a Canale5: "Vogliamo tenere #Leoni anche se piace tanto a tutti: #Inter o #Milan? Non c'è una favorita. #Bernabè piace a tanti, ma vogliamo farlo restare. No a due club per #Suzuki". #calciomercato

Leoni tra Juve e derby. Allegri lo promuove, l'Inter è sicura: prima 35 milioni per Bisseck; Inter punta su Leoni per rinforzare la difesa: trattativa con il Parma in corso; L’Inter di forza: Bonny, ci siamo. Muro per Leoni.

Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l'offerta giusta, ecco cosa manca - Pronta l'offerta giusta, ecco cosa serve L'Inter accelera sul mercato con un obiettivo preciso per rafforzare il reparto

Inter, avanti il derby col Milan per Leoni. Allegri punta forte sul difensore del Parma - Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter c'è anche il giovane difensore del Parma che è nel mirino anche del Milan di Allegri